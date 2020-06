Praca zdalna na pełen etat kończy się. We wrześniu masowy powrót do biur

Wabiono nim kandydatów rekrutowanych do pracy. Na wykonywanie obowiązków służbowych z domu mogli liczyć jedynie specjaliści z dużych firm i korporacji, którzy raz na jakiś czas moli skorzystać z opcji tzw. home office.

W nowych zapisach czytamy, że: wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe wyłącznie, jeśli pracownik będzie miał umiejętności techniczne, lokalowe do wykonywania takiej pracy, a rodzaj pracy będzie na to pozwalał. Ponadto środki pracy i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.