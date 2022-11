Pracownik nie ma obowiązku informować pracodawcy o swoim stanie zdrowia. Są jednak wyjątki

u nas cukrzyk 29 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

... jest. Taki zbierający zamówienia (dla hurtowni)w sklepach.U znajomej w sklepie dostał zapaści, nikt nie wiedział co z nim zrobić (nie rozmawiał), znajoma zapytała czy może coś do picia podać,kiwnąśl głową,ale co? w końcu pokazała mu na coca colę na półce i to był strzał w dziesiątkę.Łyknął coli ,doszedł do siebie. Póżniej prosił żeby nic nie mówić w firmie,bo jeszcze go zwolnią.Pracuje do dzisiaj a szef o niczym nie wie. Tylko,że on jeżdzi służbowym autem po mieście, praktycznie cały dzień . I co Wy na to?.