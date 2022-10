Rząd szykuje zmiany w Kodeksie pracy. Ponad połowa Polaków nie ma o tym pojęcia

ClickMeeting, platforma do organizacji wideokonferencji, poprosiła polskich pracowników i pracodawców o ocenę nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie m.in. wprowadzenia do niego pracy zdalnej. Wśród zatrudnionych 40 proc. badanych jest zdania, że zmiany te są dla nich korzystne, 13 proc. jest odmiennego zdania. Zarazem 48 proc. osób przyznało, że nie wie, co sądzi na ten temat.