Prawie 400 mikrolokali pod Warszawą. "Kolejny przykład patologii"

To więcej niż w słynnym "Hongkongu" w Warszawie . W inwestycji JW Construction na warszawskiej Woli na 1,5 tys. lokali "tylko" 157 to "apartamenty inwestycyjne" o metrażu rozpoczynającym się od 18 m kw. – pisze gazeta.

"Mikrolokale" to tak naprawdę "mikromieszkania"?

Cena najmniejszego lokalu w Michałowicach to 219 tys. zł. Kolejne 45 tys. zł trzeba dopłacić za jego wykończenie. Co istotne, deweloper, firma Magmillon, nie używa określenia "mieszkanie". Nazywa je "inwestycyjnymi mikrolokalami o potencjalnie różnym przeznaczeniu".

Gazeta ocenia, że cały ten opis to "niespecjalnie kamuflowana oferta tzw. mikrokawalerek: lokali, które formalnie mają funkcję usługową, ale mają służyć do mieszkania". W stanowisku przesłanym money.pl Magmillon utrzymuje jednak narrację o lokalach o "elastycznym przeznaczeniu, np. pod wynajem lub do prowadzenia działalności biurowej czy usługowe".