Premier kończy "z dziadostwem". Przypomniał o taśmie. Wbija szpilę Trzaskowskiemu?

- Chcemy skończyć z dziadostwem i drzwiami przyklejanymi taśmą samoprzylepną. Wiecie państwo, o co chodzi - ogłosił premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając nowy program PiS "Przyjazne Osiedla". Choć te słowa nie wybrzmiały, to można się domyślać, że szef rządu w ten sposób wrócił do sytuacji, w której bohaterem był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.