Zgrana wielka płyta. Wielką modernizację rząd zapowiadał już kilka lat temu

"Przyjazne Osiedle" to nowy program, który ma napędzić kampanię wyborczą PiS-u. Premier Mateusz Morawiecki, obiecując rewitalizację tysięcy bloków, nowe parki i windy, przekonuje, że to przełom dla mieszkańców osiedli z wielkiej płyty. Sęk w tym, że już cztery lata temu rząd obiecywał miliardy złotych na dopłaty do remontów bloków z wielkiej płyty.