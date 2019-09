Premier Morawiecki dla money.pl: "Stać nas na osiąganie najwyższych laurów"

Odniósł się również do zrównoważonego budżetu, który wcześniej zapowiedział na 2020 r. - Wyłączną przyczyną takiego obrotu spraw jest to, że w skuteczny sposób uszczelniliśmy system podatkowy. Z jednej strony podatek CIT - wzrost z 33 mld zł do 44 mld zł w ciągu trzech lat - procentowo niebywały wzrost. A w przypadku podatku VAT - wzrost ze 123 mld zł do 180 mld zł - procentowo i w wartościach bezwzględnych również bardzo duży wzrost - podkreślił premier.