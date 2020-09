Premier o recesji. Podał najnowsze szacunki

- Z danych, które do nas spływają wynika, że spadek PKB może być płytszy niż 3,5 proc. To dobry punkt startu na 2021 rok - poinformował podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Polska gospodarka ucierpiała mniej niż inne. "Reakcja PFR-u była może nawet trochę za duża"

Prognozy PKB Polski na 2020 rok podniosły m.in.: mBank (do -3,1 proc. z -4,2 proc.), Santander Bank (do -3,0 proc. z -3,8 proc.), Credit Agricole (do -2,8 proc. z -3,8 proc.) czy Pekao (do -2,4 proc. z -3,5 proc.).