Prezes Lidla: jestem optymistą, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki

Jego zdaniem, by dobrze opisać ten moment, trzeba się cofnąć i przeanalizować ostatnie trudne lata związane z pandemią koronawirusa oraz wojną w Ukrainie, które m.in. doprowadziły do wzrostu inflacji w Polsce.

"Inflacja zaczęła, co prawda, spadać dość szybko i teraz, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, jesteśmy, moim zdaniem, na dołku litery V lub U. Trwają dyskusje ekspertów, jakie są możliwe scenariusze. Jestem optymistą ze względu na to, co Polacy pokazali przez te trzy lata, czyli elastyczność, zaangażowanie, wolę walki jako przedsiębiorcy" - tłumaczył Wlaźlak.

Jego zdaniem pozwala to prognozować, że "polska gospodarka będzie w sposób bardzo przedsiębiorczy, szybki i dostosowujący się do otoczenia, nadal rosnąć".

Jego zdaniem oprócz analiz wskaźników i trendów kluczowe jest dostarczanie społeczeństwu produktów wysokiej jakości w możliwie jak najniższej cenie. "Oczywiście można zastanawiać się, czy daną inwestycję realizować teraz czy później albo które wydatki przesunąć. Jedno jest pewne, jeśli chodzi o klienta - musimy dostarczać najtańsze możliwie artykuły w bardzo dobrej jakości. To wydaje się proste, ale jest wyzwaniem, któremu podołamy, ponieważ jest to wpisane w DNA naszej sieci" - podkreślił.

Dodał, że kluczowa jest także współpraca z dostawcami. "To nie jest tak, że jedna strona może sama wygrać, zwłaszcza w tak trudnych czasach, kiedy jest inflacja i wysokie koszty kredytu. To musi być rozwiązanie win-win. I my to rozwiązanie często znajdujemy razem z dostawcami" - wskazał Wlaźlak.