Prezes NBP przyznaje. Inflacja może przekroczyć górny limit

Co na to szef banku, którego statutowym celem jest dbanie o utrzymywanie stabilnego poziomu cen w Polsce? Podczas piątkowej konferencji Adam Glapiński przyznał, że spodziewa się wzrostu wskaźnika inflacji w kolejnych miesiącach i możliwego przekroczenia górnej granicy celu NBP.

- Przyspieszenie inflacji to efekt głównie wzrostu cen paliw przez podwyżki cen ropy. To czynnik niezwiązany z polityką NBP. Niemal dokładnie rok temu był dołek cen paliw. Z kolei podwyżki cen energii wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i to też nie jest związane z polityką pieniężną - podkreślał prezes.

- Nie mamy na to wpływu i nie możemy ograniczyć efektów tych czynników. To samo dotyczy opłat np. za wywóz śmieci. Da się to zastopować, ale to już jest w rękach samorządów - dodał.