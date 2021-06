Prezes NBP: wszystko jest gotowe, żeby ruszyć do szybkiego wzrostu gospodarczego

- Stan budżetu jest wyjątkowo dobry. Zadłużenie Polski jest niewielkie, rezerwy są ogromne. Wszystko jest przygotowane, żeby ponownie ruszyć do szybkiego wzrostu gospodarczego - powiedział Glapiński podczas gali wręczenia nagród "Gazety Bankowej", cytowany przez wPolityce.pl.

Polska gospodarka obudowuje się po kryzysie. Z najnowszych danych GUS wynika , że po pandemii nie ma już śladu w przemyśle i handlu, a budownictwo odrabia dystans do pozostałych sektorów.

Aby hamować inflację, stopy podniósł we wtorek węgierski bank centralny, a w środę najprawdopodobniej to samo stanie się w Czechach. Natomiast Narodowy Bank Polski studzi oczekiwania na podwyżki. Zdaniem prezesa NBP, ceny w Polsce napędzają czynniki, na które bank centralny nie ma wpływu. W trakcie swojej ostatniej wypowiedzi Adam Glapiński tradycyjnie już wskazał na rosnące koszty wywozu śmieci.

- W tej chwili mamy taką sytuację, że mniej więcej prawie z dokładnością do 0,1 proc. za wzrost cen odpowiadają czynniki podażowe, zewnętrzne (…). Poza jednorazową podwyżką cen odbioru śmieci, co moim zdaniem jest skandalem (...). Nie powinno tak być, to pokazuje słabość państwa - powiedział prezes NBP.