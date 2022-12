Prezes Orlenu składa obietnicę: po nowym roku ceny paliw będą stabilne

Od 1 stycznia 2023 r. przestaje działać tzw. tarcza antyinflacyjna , a to oznacza, że wraca podatek VAT na paliwa w wysokości 23 proc. Prezes PKN Orlen jednak zapewnia, że Polacy nie mają się czego obawiać i po nowym roku nie przeżyją szoku, gdy będą tankować na stacjach koncernu.

Ceny paliw w 2023 r. na "stabilnym poziomie"

Jak to możliwe, skoro stawka podatku VAT wzrośnie z obecnych 8 proc. (obowiązujących od lutego ) do 23 proc.? Prezes Orlenu podkreśla, że ceny ropy naftowej na światowych rynkach się stabilizują. Ponadto wpływ na koszt paliwa na stacjach mają też krajowe czynniki, czyli m.in. fuzja z Lotosem , która zagwarantowała Orlenowi większy udział w rynku hurtowym.

Część kierowców jednak nadal może obawiać się znaczącego wzrostu cen paliw po nowym roku. To stwarza ryzyko dużych kolejek przed dystrybutorami tuż przed końcem 2022 r. Szef Orlenu jednak zapewnia, że nie ma takiego ryzyka i apeluje do Polaków, by nie szturmowali stacji przed imprezą sylwestrową.