"Przepisy działają". Ustawa o ochronie inwestycji zabezpieczy Rafinerię Gdańską?

Polska Grupa Energetyczna przejmuje udziały w PKP Energetyka. Razem z nią do spółki trafi strategiczna infrastruktura kolejowa. Zdaniem wiceministra aktywów państwowych to pokazuje, że ustawa o ochronie niektórych inwestycji chroni infrastrukturę krytyczną przed przejęciem. A to właśnie na nią trafić ma Rafineria Gdańska.