Prezes PFR wskazuje, kiedy czeka nas skok inflacji. Potem ma być lepiej

Paweł Borys w RMF FM przyznał, że chociaż "wydaje się, że najgorsze już za nami", to "szczyt inflacji powinien być plaski, pewnie będzie się kształtował wokół 15 proc. do września". Jego zdaniem w ostatnim kwartale roku wzrost inflacji powinien wyhamować - tylko jest jedno "ale".

Kiedy szczyt inflacji? Prognoza Pawła Borysa

"W pierwszym kwartale 2023 roku możemy mieć znowu mały skok inflacji, ponieważ będzie efekt statystyczny, a silne hamowanie inflacji nastąpi od drugiego kwartału przyszłego roku - ocenił prezes PFR. Jego zdaniem, po tym skoku inflacja "szybko powinna hamować poniżej 10 proc.", by pod koniec 2023 r. dojść do poziomu ok. 7 proc. Również premier Mateusz Morawiecki mówił w piątek, iż należy spodziewać się tymczasowego wzrostu inflacji w 2023 r.