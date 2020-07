Prezes PGE: potrzeba radykalnych zmian, inaczej grozi nam upadłość

- W energetyce i górnictwie potrzebne są radykalne decyzje. Trzeba stworzyć plan w uzgodnieniu ze stroną społeczną. Nie możemy już udawać, że nie widzimy problemu, bo jeśli nic nie zrobimy, to za półtora roku, za dwa lata doprowadzimy spółkę do upadłości. I mówię to z pełną odpowiedzialnością - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".