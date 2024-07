Prezydent chce wyjaśnień ws. wyników Orlenu. Ekspert dawno je dostarczył

Ekspert: najlepsze wyniki Orlen osiągał ponad rok temu

Z zaprezentowanych przez niego wyliczeń wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku oczyszczona EBITDA Lifo wyniosła 17,2 mld zł, natomiast w drugim kwartale spadła do 8,7 mld zł. W trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 8,2 mld zł, a w czwartym kwartale wzrosła do 11,2 mld zł. W pierwszym kwartale 2024 roku oczyszczona EBITDA Lifo wyniosła z kolei 8,4 mld zł.

Wysokie ceny gazu poprawiły wyniki. Dziś obniża go danina

Skąd wzięło się to pogorszenie? Powodów jest kilka. - Przypomnę, że pierwszy kwartał 2023 r. to okres bardzo wysokich cen gazu ( zarabia na tym wchłonięty przez Orlen dawny PGNiG) , wysokich marż rafineryjnych oraz wciąż możliwości przerobu rosyjskiej ropy, stąd też bardzo wysokie wyniki połączonej grupy - wylicza ekspert.

Niższe ceny surowców ciągną wyniki w dół

- W części gazowej natomiast spadek przychodów wynika bezpośrednio ze spadku ceny gazu . Pamiętajmy, że spadek tej ceny od szczytu w lecie 2022 r. wyniósł nawet 90 proc., to jest z ponad 300 euro/MWh do około 30 euro/MWh dzisiaj.

Jak wyglądały wyniki Orlenu?

Wpływ wydobycia i gazu na wyniki Orlenu

Pozostałe segmenty i podsumowanie analizy

Ekspert omówił również wyniki innych segmentów działalności Grupy Orlen. Segment energetyki zanotował wynik na poziomie około 2,4 mld złotych (rok wcześniej było to 2,9 mld zł), co wynikało z gorszego otoczenia makroekonomicznego. Segment detaliczny osiągnął wynik rzędu około 0,5 mld zł, co stanowiło poprawę o około 270 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku.