Prezydent podpisał pakiet mieszkaniowy. Zobacz, co się zmieni

Ala 7 min. temu

Ludziom to się wydaje, że prezydentem to tak łatwo być. Wydaje się im, że prezydent ma dbać o demokrację, łagodzić i rozwiązywać konflikty społeczne, dbać o wizerunek kraju za granicą, dbać o niezależność mediów, sądów i prokuratury. Nic podobnego. Prezydenta postawiła partia tam, gdzie jest i stąd wynikają jego zadania. Ma wspierać partię we wszystkim, Ma pilnować, by propaganda partii nie napotkała żadne trudności, popierać zawłaszczanie mediów przez jego partię. Zabiegać by wszystkie organy państwa były partyjne i wykonywały polecenia partii. Ważnym zadaniem prezydenta jest pilnowanie, by ideologia katolicka trafiła do szkół, aptek, szpitali i waszych domów. W końcu poparcie kościoła w wyborach jest nie do przecenienia. Jeśli przy tym wszystkich trudnych zadaniach jeszcze opowie dowcip, zatańczy i zaśpiewa, to jest naszym prezydentem, prezydentem wszystkich prawdziwych Koreańczyków..