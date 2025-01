Problemy z programem "Czyste Powietrze". Czekają miesiącami na przelewy

Czekają na pieniądze

"Mamy od czerwca wnioski o w statusie "do wypłaty". Nie wiadomo kiedy zostaną wypłacone. Kwota sięga już kilku milionów złotych, które na szczęście mogliśmy sfinansować z innej działalności. Jak byśmy jej nie mieli to, dawno musielibyśmy się zamknąć " - mówi w rozmowie z serwisem jeden z przedsiębiorców.

Program "Czyste Powietrze" wróci

Przypomnijmy, że pod koniec listopada NFOŚiGW wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków do programu "Czyste Powietrze", tłumacząc to koniecznością jego reformy i uszczelnienia systemu. W grudniu Fundusz przekazał, że złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące kilku firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw w ramach programu dotacyjnego. Kwestionowane umowy o wsparcie opiewają na ok. 600 mln zł.