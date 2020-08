Produkcja budowlano-montażowa rozczarowuje. W rok spadła o ponad 10 procent

Produkcja budowlano-montażowa w lipcu była o prawie 11 proc. niższa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku - wynika z najnowszych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Spadki kilkukrotnie przyspieszyły w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy przed miesiącem .

W porównaniu z czerwcem 2020 zmniejszenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, w jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne - o 1,8 proc., specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 2 proc. i realizujących prace związane z budową budynków - o 7,1 proc.

- Na tle opublikowanych ostatnio statystyk z rynku pracy, dotyczących produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, są to dane zdecydowanie studzące optymizm co do szybkiego wkroczenia gospodarki na ścieżkę wzrostu - wskazuje Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego.