Program termomodernizacji również dla bloków z wielkiej płyty. Zyska 12 mln Polaków

- To są projekty, które mają w realny sposób zmniejszyć rachunki za energię cieplną, poprawić jakość powietrza i pozytywnie przyczynić się do polityki klimatycznej. Jest to bardzo dobra zmiana i nowelizacja programu termomodernizacji - tak o przyjętych we wtorek przez rząd projektach ustaw mówił szef rządu.