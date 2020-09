ProteGO Safe po ukraińsku. Aplikacja jeszcze w tym tygodniu

Do tej pory z aplikacji korzysta niewielu Polaków. Jak informuje "Rzeczpospolita", zainstalowano ją ledwie 680 tys. razy, przy czym nie wiadomo, ile osób regularnie z niej korzysta. Rząd jednak liczy, że statystyki poprawią Ukraińcy. Dlatego jeszcze w tym tygodniu uruchomiona zostanie nowa wersja językowa.

ProteGO Safe to aplikacja, która została uruchomiona pod koniec kwietnia na zlecenie resortu cyfryzacji i ma pomagać ludziom w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią oraz zapobiegać zakażeniom.

W pierwszej wersji można było korzystać z części do samooceny stanu zdrowia. Opiera się to na regularnym uzupełnianiu testu oceny ryzyka zakażenia koronawirusem i uzupełnianiu Dziennika Zdrowia. Na tej podstawie aplikacja mówi nam, w jakiej grupie ryzyka zachorowania jesteśmy – niskiej, średniej, czy wysokiej.

To budzi wątpliwości wielu użytkowników, którzy obawiają się inwigilacji przez rząd. Resort cyfryzacji jednak uspokaja.

"Protokół Bluetooth jest powszechnie wykorzystywany np. przy parowaniu urządzeń, do korzystania z zestawów głośnomówiących i urządzeń audio. My wykorzystujemy go w podobny sposób - ProteGO Safe cyklicznie (a nie w sposób ciągły) wysyła swój sygnał. Dodatkowo, każda aplikacja jest anonimowa. W ten sposób rozwiązanie zapewnia maksymalną możliwą anonimowość i bezpieczeństwo" - zapewniało ministerstwo.