Protest górników. Związkowcy zablokowali tory przy terminalu w Sławkowie

We wtorek rano górniczy związkowcy zablokowali tory przy terminalu przeładunkowym w Sławkowie. To kolejna odsłona protestu przeciwko importowi węgla do Polski, gdyż to właśnie na zablokowanym terminalu kończy bieg szeroki tor kolejowy ze Wschodu.

