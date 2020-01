Pociąg z Chin dotarł do Polski. To pierwsze takie połączenie

Kontenerowiec wypływający z Szanghaju potrzebuje ponad miesiąca na dotarcie do Gdańska. Taki sam ładunek załadowany do pociągu pokonał tę trasę dwa razy szybciej.

Znajdujący się tu Euroterminal Sławków, po modernizacji infrastruktury, jest gotowy do przyjmowania i przeładunku towarów, które do naszej części Europy mogą docierać koleją z Chin.

Pociąg wjechał do Polski w niedzielę rano. Oficjalne przyjęcie transportu i rozładunek pociągu rozpocznie się we wtorek. Towary zostaną przepakowane do samochodów ciężarowych i konwencjonalnych pociągów, po czym ruszą w trasę do odbiorców docelowych.