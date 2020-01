Terminal w Sławkowie przyjmie pierwszy pociąg z Chin

Pierwszy pociąg kontenerowy szerokim torem wyruszył z chińskiego miasta Xi'an do stacji Sławków 24 grudnia. Przejedzie w sumie 9477 km przez Chiny, Kazachstan, Rosję, Ukrainę i wjedzie do Polski przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

"Projekt jest realizowany przez spółkę PKP LHS, Xian Free Trade Port Construction and Operation Co oraz partnerów z Kazachstanu. To pierwszy pociąg z Chin, który wykorzystuje zalety szerokiego toru LHS oraz euroterminala w Sławkowie" - poinformowała spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), operator kończącej się w Sławkowie linii, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Euroterminal w Sławkowie k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy (rozstaw 1520 mm). Oznacza to, że nie ma konieczności przeładunku kontenerów na granicy z Unią Europejską. Jest to pierwszy przewóz tzw. nowym jedwabnym szlakiem do Europy z wykorzystaniem linii LHS oraz Euroterminala Sławków - podaje PAP.

Zobacz: Jawne wynagrodzenia w ofertach pracy? "Zdecydowane nie"

Jak już pisaliśmy, Polska jest kluczowa dla gigantycznego projektu Chin. To właśnie przez Polskę przechodzić będą dwie z trzech głównych nitek transportowych do Europy Zachodniej. Nasz gospodarka może zyskać dzięki temu 48 mld dolarów do 2040 r.

Polska kluczowa na Jedwabnym Szlaku. Gospodarka zyska aż 48 mld dolarów

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Linia LHS jest w wyłącznym użytkowaniu zarządcy - spółki PKP LHS w Zamościu.

Więcej lotów między Polską a Chinami. Minister mówi o zwiększeniu importu

Udziałowcami spółki Euroterminal Sławków są: katowicka Grupa CZH oraz spółki PKP Cargo i PKP LHS. Obiekt jest terminalem uniwersalnym, gdzie mogą być przeładowywane zarówno kontenery, jak i towary masowe - koks, węgiel, wyroby stalowe, biomasa czy ziarno. W ostatnich latach terminal rozwijał m.in. połączenia w ramach korytarza transportowego Północ-Południe. Obsługiwane są m.in. połączenia w relacji Gdańsk–Sławków oraz Sławków–Maddaloni (k. Neapolu) we Włoszech i Sławków-Schwarzheide w Niemczech.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: chiny, infrastruktura , kolej, gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące