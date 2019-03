Przebudowa gierkówki. Ruszają prace budowlane, czekają nas miesiące korków

Na 7-kilometrowym odcinku od Radomska do granicy województwa śląskiego od wtorku prace będą prowadzone na jezdni wschodniej, czyli w kierunku Łodzi. Ruch w obie strony będzie się odbywał jezdnią zachodnią również w systemie 2+1, czyli dwa pasy ruchu w kierunku Katowic, jeden do Łodzi.

Cały 80-kilometrowy odcinek autostrady A1 pomiędzy Częstochową a Tuszynem pod Łodzią ma być gotowy w 2023 roku. Łączny koszt inwestycji to ok. 3,7 mld złotych.

Autostrada A1 łącząca Gdańsk z polsko-czeską granicą, a dalej Brnem i Wiedniem jest jedyną polską drogą tej klasy w układzie północ-południe. Do "domknięcia" pozostał odcinek pomiędzy Katowicami a Łodzią. By przyspieszyć finał podzielono go na kilka części, z których cztery zlokalizowane są w woj. łódzkim. Są to: