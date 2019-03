Autostrada A1. Ruszają prace na brakującym odcinku w woj. łódzkim

Trasa łączącą Łódź z Katowicami, jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, będzie cały czas dostępna dla kierowców , jednak do czasu skończenia robót budowlanych ruch prowadzony będzie w dwóch kierunkach po jednej jezdni, na której wytyczone zostaną trzy pasy (system 2+1). Taka organizacja między Tuszynem a Piotrkowem zostanie wprowadzona do końca marca, na drugim z opasywanych odcinków z początkiem kwietnia. Ich wykonawcy - konsorcjum Budimex-Strabag oraz firma Intercor - zastrzegają jednak, że ostateczny termin zależy od pogody.

Autostrada A1 łącząca Gdańsk z polsko-czeską granicą, a dalej Brnem i Wiedniem jest jedyną polską drogą tej klasy w układzie północ-południe. Do "domknięcia" pozostał odcinek pomiędzy Katowicami a Łodzią. By przyspieszyć finał podzielono go na kilka części, z których cztery zlokalizowane są w woj. łódzkim. Są to: