Przeciętne wynagrodzenie Polaków w górę. Ale jest problem. Inflacja "zjada" nam pensje

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 roku wyniosło 5 167,47 zł, podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosło o prawie 250 zł i przebiło tym samym kolejną okrągłą granicę - tym razem 5 tys. zł.

Niestety, takie porównanie nie uwzględnia inflacji, a ceny nie stoją przecież w miejscu. Średnioroczna inflacja w 2020 roku wyniosła 3,4 proc. Co więcej, inflacja w Polsce jest największa wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, wynika z najnowszych danych Eurostatu za grudzień 2020 roku .

Przeliczając to na procenty - w 2020 roku średnie nominalne zarobki wzrosły o 5,1 proc., czyli najmniej od czerech lat. Natomiast zarobki realne (uwzględniające zmiany cen w sklepach) wzrosły zaledwie o 1,7 proc. i jest to najgorszy wynik od 2012 roku.

Natomiast kiedy w 2015 roku mieliśmy do czynienia z niewielką deflacją, czyli ceny lekko spadły, odczuwalny wzrost wynagrodzeń (4,2 proc.) był wyższy niż ten wynikający tylko z "suchych" danych (3,1 proc.).

Podane przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 roku w wysokości 5 167 zł to kwota brutto. Z takimi zarobkami kwota na rękę przy umowie o pracę wynosi ok. 3 730 zł.

GUS publikuje kilka różnych wskaźników dotyczących wynagrodzeń. Przytoczone dane odnoszą się do przeciętnych zarobków w gospodarce narodowej, a więc firm, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Wzrost cen uderza w oszczędności

Wzrost cen uderza nie tylko w płace, lecz także w oszczędności Polaków. W ostatnim czasie jest to dużo bardziej odczuwalne z powodu drastycznych cięć stóp procentowych, do których doszło w 2020 roku. W rezultacie oprocentowanie depozytów bankowych spadło prawie do zera, a trzymanie pieniędzy na lokacie nie chroni już nawet przed inflacją. Dlatego Polacy uciekają od lokat bankowych.