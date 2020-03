Przedsiębiorcy nie chcą rejestrować umów o dzieło. Może ich do tego zmusić tarcza antykryzysowa

W projekcie tarczy antykryzysowej znalazły się przepisy nakładające obowiązek informowania ZUS o wszystkich umowach o dzieło. Do tej pory firmy nikogo nie musiały powiadamiać o liczbie zawieranych umów. "Czy to początek końca śmieciówek?" – zastanawia się "Dziennik Gazeta Prawna".

- W pakiecie tarczy przewidujemy wypłatę świadczenia dla umów o dzieło, które to te do tej pory nie były rejestrowane. Dlatego, by otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie tej informacji – powiedziała krótko minister.

Według danych GUS z 2018 r. osób na umowach o dzieło, ale także zleceniach, dla których było to jedyne źródło utrzymania, było 1,3 mln. Przepisy nakazujące rejestracje wszystkich umów o dzieło od pewnego czasu leżały w szufladach ministerstwa. ZUS bardzo chciałby mieć pełną wiedze o umowach, by kontrolować, czy nie dochodzi do nadużyć. Przedsiębiorcy z kolei boją się wszechwiedzącego ZUS-u, więc obawiają się, że pod płaszczykiem konieczności sprawniejszego dopłacania do wynagrodzeń, organ ubezpieczeniowy już na zawsze dostanie pożądane prawa. - czytamy w "DGP".