Tarcza antykryzysowa. Właściciel sklepów Top Secret apeluje o rozszerzenie pomocy

- Co prawda mogą one działać, ale notują ogromne, kilkudziesięcioprocentowe spadki obrotów. Między innymi dotyczy to wielu franczyzowych placówek sieci Top Secret - dodaje cytowany w komunikacie prezes Redanu.

Spółka wylicza, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii od 11 marca notowany jest drastyczny spadek liczby wejść klientów do sklepów Top Secret. Przekłada się to na spadek obrotów, co przy utrzymaniu kosztów na dotychczasowym poziomie może prowadzić do likwidacji placówek.