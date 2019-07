Przedszkole od września tylko do 15. Rodzice spod Wrocławia w szoku

W komentarzach pytają o to, co teraz mają zrobić, skoro pracują we Wrocławiu, w najlepszym razie do wspomnianej 15, częściej do 16. "Przedszkole ma wspierać pracujących rodziców, a w tej sytuacji chyba wypada zrezygnować z pracy, żeby dziecku zapewnić opiekę, problem się rozwiąże, do 15:00 dziecko będzie odebrane" - ironizuje jedna z matek.