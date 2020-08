Przejęcie Tesco. Komisja Europejska odsyła sprawę do UOKiK

To odpowiedź na wniosek polskich władz, które zwróciły się w sprawie przejęcia Tesco przez Netto do Komisji. Rządzący argumentowali tę decyzję faktem, że transakcja ta może mieć duży wpływ na rodzimy rynek i znacznie zmienić układ sił.

KE jednak uznała, że UOKiK ma wszystkie niezbędne instrumenty do tego, by podjąć decyzję co do przyszłości transakcji. Zatem to na polski Urząd spadnie konieczność podjęcia decyzji, jaka przyszłość czeka 301 sklepów brytyjskiego giganta, który chce zniknąć z Polski.