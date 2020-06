Netto przejmuje Tesco Polska

Tesco informuje o sprzedaży swojego biznesu w Polsce firmie Salling Group A/S (właściciel sieci Netto, duńska grupa detaliczna). Transakcja obejmuje 301 sklepów, dwa centra dystrybucji i główną siedzibę firmy. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostanie przeniesionych do Salling Group.

- Chciałbym podziękować wszystkim naszym koleżankom i kolegom z Tesco w Polsce za ich zaangażowanie w obsługę klientów przez tak wiele lat. Uważamy, że ta transakcja to najlepszy sposób zabezpieczenia przyszłości firmy dla naszych pracowników i klientów w Polsce - dodał.

Netto, przejmując Tesco Polska, zwiększa liczbę sklepów do prawie 700. - Konsolidując obie sieci handlowe na rozwojowym rynku, robimy znaczący krok w realizacji strategii całej naszej grupy, stając się jednym z czołowych graczy na jednym z największych rynków w Europie - powiedział Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

Salling Group planuje przekształcić nabyte sklepy Tesco w Netto 3.0 (ulepszony koncept dyskontu, poszerzony asortyment, wystrój nawiązujący do estetyki skandynawskiej) nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia transakcji. Do tego czasu będą one działały pod szyldem Tesco.