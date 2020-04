Przez koronawirusa jesteśmy u progu kryzysu gospodarczego. Na to może nałożyć się kryzys wodny

Uwaga nas wszystkich skupiona jest wokół jednego tematu: epidemii koronawirusa. Każdego dnia dowiadujemy się o nowych przypadkach zakażeń w Polsce, nie nadążamy za kolejnymi, szybko wprowadzanymi obostrzeniami, a przede wszystkim obawiamy się tego, co może nadejść, czyli skutków gospodarczych panującego chaosu.

Wiele wskazuje na to, że na ten kryzys nałoży się jeszcze inny: kryzys wodny. IMWG mówi wprost: sytuacja w hydrologii jest niekorzystna. Dziś stan wody na głównych rzekach w Polsce opadł do strefy wody niskiej. Grozi nam susza hydrologiczna, która może uderzyć w rolnictwo, przemysł i energetykę.

- Jak do tego doszło? Zima na przełomie 2019/2020 roku była ciepłym okresem, który nie pozwolił na odbudowę zasobów wodnych, i tak już nadwyrężonych przez suchy okres jesienny w 2019 r. Opady śniegu notowane były głównie w górach, natomiast w większej części kraju nie było możliwości do regeneracji zasobów wodnych oraz do retencji wody, pochodzącej ze stopniałej pokrywy śnieżnej – dodaje Walijewski.