Przez rynek najmu przechodzi tornado. Mieszkania drożeją, ale i tak jest ich coraz mniej

Sytuacja bez precedensu

Najszybciej lokali ubywa we Wrocławiu , Krakowie i Zielonej Górze . W całym kraju jest obecnie średnio o 58 proc. mniej wolnych mieszkań niż jeszcze trzy tygodnie temu.

Ceny już idą w górę

Co zostało na rynku? - W tym momencie możemy mówić, że przede wszystkim najdroższe nieruchomości, albo te o zupełnie niedostosowanej cenie , to znaczy o nieakceptowalnej przez rynek cenie - wyjaśnia Bartosz Turek.

Problem zatem wciąż się pogłębia. W money.pl w połowie marca pisaliśmy, że we Wrocławiu najem podrożał o 33 proc., w Krakowie o 26 proc . Jest to spowodowane napływem uchodźców z Ukrainy.

Polacy otrzymają 40 zł dziennie za pomoc Ukraińcom

Wielu Polaków zdecydowało się wziąć pod swój dach Ukraińców uciekających przed wojną i nie chcą za to żadnych pieniędzy. Państwo to dostrzega i w ustawie specjalnej zaproponowało wypłatę 40 zł na dzień za każdą przyjętą osobę. To świadczenie ma, choć w części, zrekompensować poniesione koszty.