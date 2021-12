Przybywa pracowników zarabiających minimalną krajową. Dotyczy to co piątej Polki

Warto podkreślić, że dzieje się tak m.in. dlatego, że wiele krajów systematycznie podnosi próg najniższego wynagrodzenia i przez to łapie się do niego coraz więcej ludzi. Tak jest też w Polsce, gdzie od 1 stycznia 2022 minimalne zarobki wzrosną o 210 zł do poziomu 3010 zł brutto. To dwa razy wyższa kwota niż dekadę temu.