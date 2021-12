Zostawiamy w sklepach więcej pieniędzy. Sprzedaż rośnie kilkukrotnie szybciej niż w UE

Polska na czele rankingu UE

To wielokrotnie większa dynamika niż średnia w krajach UE, która wyniosła 2,3 proc. A to i tak więcej niż wykazują statystyki tylko krajów posługujących się walutą euro. Tam sprzedaż detaliczna rośnie w tempie 1,4 proc. rocznie .

Co ciekawe, w Niemczech, Hiszpanii, Austrii czy Danii Eurostat odnotowuje nawet spadek sprzedaży detalicznej rok do roku.

Sprzedaż napędzana inflacją

Eksperci zauważają, że wysokie podwyżki cen wcale nie zniechęcają Polaków do zakupów. Jest wręcz przeciwnie. Ekonomiści Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) zauważają, że konsumenci działają w myśl zasady "zdążyć z zakupami przed inflacją" , czym w jeszcze większym stopniu przyczyniają się do jej wzrostu. A to wszystko sprawia, że sprzedaż detaliczna mocno rośnie.

BIEC zauważa, że wskaźnik skłonności do dokonywania zakupów w ciągu ostatniego roku wzrósł z poziomu minus 4 proc. (oznacza to 4-procentową przewagę konsumentów planujących redukcję zakupów nad odsetkiem tych konsumentów, którzy zamierzają swe zakupy zwiększyć) do plus 26 proc. obecnie.