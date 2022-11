Przyszły rok bez tarczy antyinflacyjnej? "Inflacja w lutym osiągnie 24 proc."

Inflacja podskoczy do 24 proc.?

Inflacja zostanie z nami na długo

Członek RPP nie ma też dobrych wieści w sprawie prognoz inflacyjnych na 2023 r. – Jednocyfrowa inflacja na koniec przyszłego roku (...) to jest bardzo duży moim zdaniem optymizm i to by oznaczało "mistrzostwo świata" w obniżaniu tempa wzrostu cen. To jest wishful thinking, to jest życzeniowe myślenie o tym, co chcielibyśmy zobaczyć – stwierdził Ludwik Kotecki.