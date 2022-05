Putin nie ustępuje. Tak Rosja przygotowuje się do przejęcia zachodnich firm chcących opuścić kraj

Reuters informuje, że ustawa, która może wejść w życie w ciągu kilku tygodni, da Rosji szerokie uprawnienia do interweniowania w przypadku zagrożenia lokalnych miejsc pracy lub przemysłu, co utrudni zachodnim firmom szybkie wycofanie się z rynku, chyba że będą gotowe ponieść duże straty finansowe.

Dzieje się to w momencie, gdy rosyjska gospodarka, coraz bardziej odcięta od świata z powodu zachodnich sankcji, pogrąża się w recesji przy dwucyfrowej inflacji.

Projekt ustawy otwiera Rosji drogę do powoływania zarządców nad firmami należącymi do obcokrajowców z "nieprzyjaznych" krajów, którzy chcą opuścić Rosję, gdyż konflikt z Ukrainą ciągnie za sobą upadek jej gospodarki — informuje Reuters.

Za to Ulf Schneider, konsultant pracujący z niemieckimi firmami w Rosji i ekspert w regionie z niemieckiej grupy przemysłowej BVMW, powiedział agencji, że on i inni pracują nad propozycjami, które pozwolą zagranicznym firmom dobrowolnie przekazać kontrolę wybranemu przez siebie zarządcy. Według niego to mogłoby przekonać Rosję, że firmy są odpowiedzialne, a jednocześnie zdystansować się od rosyjskiego rynku.