Rachunek za awanturę o Turów o 150 proc. wyższy. Rząd zmarnował pieniądze podatników

- To ogromny sukces. Udało nam się usunąć głaz, który obciążał relacje Polski i Czech - mówił Petr Fiala, premier czeskiego rządu. Dodał, że elementem tej umowy jest m.in. budowa bariery, która ma zapobiec odpływowi wód podziemnych z Czech do Polski . Uzgodniono też budowę wału ziemnego, który ma chronić mieszkańców Czech przed zanieczyszczeniami z kopalni Turów.

- Za nami miesiące negocjacji, które były trudne i wyboiste, ale zakończyły się sukcesem - podkreślał natomiast premier Mateusz Morawiecki. - To fundamentalnie ważne także ze strategicznego punktu widzenia. Kończy ona okres zahamowania czy zamrożenia bardzo dobrych relacji polsko-czeskich. Jako sąsiedzi potrzebujemy z optymizmem patrzeć w przyszłość - zapewniał.

Polska zapłaciła Czechom 45 milionów euro

Jednym z elementów zawartej umowy jest 45 mln euro, które polska strona już zapłaciła Czechom . Przelew był warunkiem wycofania skargi do TSUE. 35 mln euro miał zapłacić polski rząd, a 10 mln euro fundacja PGE krajowi libereckiemu.

Dziś Republika Czeska wycofała swoją skargę do instancji europejskich . To kończy całkowicie sprawę - poinformował Mateusz Morawiecki. Premier pominął jeden temat - kwestię kar nałożonych przez TSUE.

Od 20 września 2021 roku do 3 lutego 2022 roku minęło 136 dni. To oznaczałoby łączną karę w wysokości 68 milionów euro .

"Rząd Zjednoczonej Prawicy zgodził się na wszystkie warunki Czechów, które zostały postawione niemal równo rok temu ws. kopalni Turów - 45 mln euro. Do tego zapłacimy 68 mln euro kar frycowego dla Komisji Europejskiej. Rok bujania się i niekompetencji. Po co nam to było?" - napisała na Twitterze Małgorzata Tracz, posłanka Partii Zieloni z Wrocławia i wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska.