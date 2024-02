Rafako wypłaciło pensje z opóźnieniem. Powodem "opóźniona płatność dla spółki"

Rafako wypłaciło pensje, ale z opóźnieniem

Serwis ustalił, że powodem nieterminowej wypłaty pensji była " opóźniona płatność dla spółki z tytułu realizacji kontraktu". Redakcja money.pl wysłała do biura prasowego zapytania o sytuację firmie i o to, czy pensje za luty są zagrożone. Czekamy na odpowiedź.

Problemy Rafako

Wierzyciele idą na rękę Rafako

Do sytuacji w spółce odniósł się też obecny szef resortu aktywów państwowych. - Zależy nam na przyszłości Rafako, na tym, by decyzje były podejmowane zarówno w interesie akcjonariuszy i wierzycieli, jak również mając na uwadze dobro publiczne , zabezpieczenie sytuacji pracowników oraz bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju – mówił na początku stycznia br. minister Borys Budka.

We wtorek przed godz. 10:00 notowania spółki Rafako notowały spadek wynoszący niespełna 2 proc. - do poziomu 1,018 zł. Rekordowo niskie notowania firma odnotowała w ostatnim czasie w grudniu, kiedy to spadły do poziomu kilkudziesięciu groszy. Na ok. 40 groszy akcje były wyceniane podczas pandemii - w roku 2020.