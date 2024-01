Rafako łapie oddech. Zadłużonej spółce udało się uniknąć najgorszego

Rafako zyskuje miesiące na spłatę zobowiązań

Giełda zareagowała na nowe doniesienia pozytywnie. Notowania spółki wrosły o ok. 5 proc. Obecnie wyceniane są na 1,22 zł. Notowania zmierzają do rekordu odnotowanego w styczniu. Na początku roku mieliśmy do czynienia z prawdziwym skokiem notowań spółki - z poziomu ok. 0,7 do niemal 1,25 zł.