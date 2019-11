Rail Baltica. Polsko-chińskie konsorcjum uznane za najlepsze, choć oferta znacznie przekracza budżet

Co ciekawe, właśnie to konsorcjum zaproponowało najwyższą cenę: 5,2 mld zł brutto. PKP PLK w sierpniu, gdy otwierało oferty, poinformowało, że wartość zamówienia to blisko 1,6 mld zł brutto. Jednak w aukcji elektronicznej konsorcjum polsko-chińskie zdobyło najwięcej punktów, choć PKP PLK nie podają wprost, czy oznacza to, że oferta została wybrana za najlepszą w przetargu. Aukcja odbyła się 30 października.

Krzysztof Pietras, dyrektor regionu centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK zapewnia, że mimo iż oferty na odcinek Czyżew-Białystok przekraczały wartość zamówienia, jest szansa na rozstrzygnięcie tego przetargu i PKP PLK będą do tego dążyć. - Krajowy Program Kolejowy przewiduje już finansowanie na tę inwestycję, na odcinek Czyżew-Białystok. Są podjęte decyzje w tej sprawie, a brakujące środki są zabezpieczone we wrześniowej aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego - powiedział Pietras.

Odcinek Czyżew-Białystok to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. To ostatni odcinek do modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok, fragmentu międzynarodowej trasy Rail Baltica. Jak zapowiadały wcześniej PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.