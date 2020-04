Recesja najgłębsza od czasów transformacji. To scenariusz głównego ekonomisty resortu finansów

Kolejne niepokojące głosy płyną z Ministerstwa Finansów. Najpierw szef resortu Tadeusz Kościński mówił, że kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa sprawia, że co miesiąc tracimy około 2 proc. w PKB. I jeśli taka sytuacja potrwa 2-3 miesiące, Polska znajdzie się w "dużej recesji" .

Ekonomista wierzy, że po ustąpieniu epidemii gospodarka wystrzeli do góry, ale nie w takim tempie, w jakim ostatnio spadała. Będzie się odbudowywać znacznie dłużej. Ostrzegł też, że część przedsiębiorstw może tego kryzysu nie przetrwać i wielu pracowników może stracić zatrudnienie.

- W ostateczności ścieżka powrotu gospodarki na normalne tory będzie w dużej części zależała od tego, jaką politykę gospodarczą będzie prowadził rząd. Jeśli będzie to polityka odważna, aktywna, to wydaje się, że możemy dość szybko wrócić do normalnego wzrostu gospodarczego - przekonuje Czernicki.