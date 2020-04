Otwieranie gospodarki będzie bardzo ostrożne. Przed nami największy od dekad globalny kryzys

Jak podkreślano w raporcie MFW, obecny kryzys jest prawdziwie globalny. PKB na mieszkańca spadnie w 170 krajach. - To odróżnia go to choćby od 2009 roku, kiedy kraje rozwijające się radziły sobie całkiem nieźle. Wzrost PKB w gospodarkach rozwijających się w 2009 roku wyniósł 2,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy w 2020 roku prognozowany jest spadek PKB o 1 proc., a po wyłączeniu Chin aż o 2,2 proc. - oceniają analitycy mBanku.

Najbardziej ucierpi strefa euro

To jak bardzo ekonomiści z MFW zmienili swoje prognozy po wybuchu pandemii pokazuje poniższy wykres. W porównaniu do poprzedniej prognozy, ze stycznia tego roku, szacunki globalnego wzrostu obniżono o 6,3 pp. , a dla strefy euro aż o 8,8 pp.

Ten kryzys bardziej dotkliwy dla Polski

Jeśli chodzi o prognozy dla Polski, to MFW przewiduje, że polskie PKB spadnie w 2020 roku o 4,6 proc. To jeden z lepszych wyników wśród krajów europejskich. Niemcy, Francja, Holandia czy Austria stracą około 7 proc., Włochy - 9 proc., Grecja - 10 proc., a żyjące przede wszystkim z turystyki San Marino - ponad 12 proc. Mniejsza recesja niż w Polsce pojawi się w tym roku na Malcie, w Bułgarii czy Serbii.

- Dotyka on zarówno popytu wewnętrznego w Polsce, jak i w strefie euro. W odróżnieniu od innych krajów regionu, jak Czechy czy Węgry, o wiele mniejsza część naszej produkcji eksportowanej do UE jest później reeksportowana poza Unię, do USA czy Azji. Nasze produkty są konsumowane głównie na rynku unijnym. Dlatego nas to bardziej boli. To jest jeden z powodów, dla których mamy pesymistyczne prognozy – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.