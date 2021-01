Rejestr umów o dzieło wystartował. A w środku... garstka dokumentów

Jak wynika z informacji money.pl, zbyt wielu wpisów w rejestrze w tej chwili nie ma. We wtorek było to nieco ponad 100 zarejestrowanych umów o dzieło, w czwartek rano było to około 560 umów.

Rejestr jest, kontrole będą?

- To jest oczywiście dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców i nie można tego ukrywać. Wydaje mi się jednak, że rejestr rzeczywiście będzie służył głównie do celów statystycznych. Do tej pory na temat wykorzystania umów o dzieło nie wiedzieliśmy w Polsce zbyt wiele - mówi money.pl Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- I choć z pewnością są wciąż w Polsce przypadki podpisywania umów o dzieło ze sprzątaczkami, kucharzami czy kelnerami, to jest to margines. Skala problemu nie jest na tyle duża, jak wielu sądzi. I nie sądzę, by było to preludium do innych działań, w tym do oskładkowania umów cywilnoprawnych czy licznych kontroli. Właśnie mała liczba podpisanych umów o dzieło może upewnić rządzących, że oskładkowanie ich mijałoby się z celem, bo to dość wyjątkowa forma umowy - komentuje.