Rekord cenowy mieszkania w Warszawie. Warte tyle samo, co zabytkowy zamek nad Loarą

17 mln złotych kosztowały dwa apartamenty o łącznej powierzchni 470 m kw. w zrewitalizowanej kamienicy pod adresem Foksal 13/15. To rekord Polski w 2019 roku według danych serwisu urban.one, na które powołuje się polsatnews.pl.

Jest to zarazem jedna z najwyższych kwot przeznaczonych na pojedyncze mieszkanie w historii III Rzeczpospolitej. Jak podaje portal urban.one 17 mln złotych jest równowartością ceny wystawionego właśnie na sprzedaż XVI-wiecznego zamku nad Loarą na 9-hektarowej działce.

- Stawki w TOP3 transakcji roku to ok. czterokrotność średniej ceny za m kw. mieszkania w Warszawie. W tym roku jest ciekawie o tyle, że najbardziej spektakularne transakcje dotyczyły mieszkań blisko siebie, w promieniu 2,5 km - podkreśliła starsza analityk ds. rynku nieruchomości w urban.one, Barbara Bugaj.

Co właściwie może skłaniać nabywców do tej kamienicy? Być może jest to niezwykły wystrój apartamentów czy usługi konsjerża. Ale też bardzo prawdopodobne, że m.in. strefa spa z sauną i jacuzzi, czy sala fitness.