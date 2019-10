Reprywatyzacja. WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. dwóch kamienic

Patryk Jaki, przewodniczący komisji argumentował, że decyzje prezydenta Warszawy obarczone są bardzo poważnymi wadami, co "obligowało komisję do stwierdzenia wydania tych decyzji z naruszeniem prawa".

Sąd nie wykluczył przy tym, że mogą zachodzić podstawy do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej. "Ale z całą pewnością nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przy wydawaniu tej decyzji, a to była podstawa do orzekania przez komisję" – podkreślił.

Sąd zauważył ponadto, że uchylając decyzję, komisja musi jednocześnie orzec, jak dalej postąpić ze sprawą.

- Nie wystarczy powiedzieć, że organ ma się tym zająć na skutek stwierdzenia nieważności – wyjaśniał sędzia. - Nawet gdyby komisja ustaliła, że doszło do tej nieekwiwalentności świadczeń, to ona ma obowiązek orzec o konsekwencjach z tego wynikających (...) To też jest przesłanka do uchylenia decyzji, a nie stwierdzenia nieważności".