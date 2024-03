Resort rolnictwa nie chce tranzytu zboża z Ukrainy. Będzie apel do rządu

Kołodziejczak podkreślił, że rozmowy były trudne dla każdej ze stron i trwały we wtorek niemal do samej północy. - Podpisując to uzgodnienie, zdawaliśmy sobie sprawę, każda ze stron, jak wielka ciąży na nas odpowiedzialność za sporządzenie takiego dokumentu. Bo tutaj mamy, w tym dokumencie, zbiór zobowiązań dwóch stron, przede wszystkim strony rządowej, do podjęcia określonych działań – ocenił.