Reuters: Niemcy i Francja rezygnują z negocjacji w sprawie reformy WHO

Na publikacji planu reformy WHO niezwykle zależy Donaldowi Trumpowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych od kilku miesięcy na przemian obwinia organizację za rozprzestrzenianie się koronawirusa po świecie, lub zarzuca jej skostniałość i opieszałość w działaniach . Polityk sugerował również, że WHO bardzo blisko współpracuje z Chinami. Dlatego też na początku lipca Waszyngton ogłosił, że niebawem opuści szeregi Światowej Organizacji Zdrowia .

Tymczasem sytuacja tak się ułożyła, że USA sprawują rotacyjne przewodnictwo w grupie G7. Dlatego też prezydentowi tego kraju niezwykle zależało na jak najszybszym ogłoszeniu planu zreformowania WHO. Trump liczył, że szczegóły co do tej decyzji uda się ogłosić już we wrześniu - a zatem jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w listopadzie.