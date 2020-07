Wybory w USA. Trump chce je opóźnić, republikanie odrzucają jego pomysł

Trump tym samym kolejny raz wyraźnie sprzeciwił się pomysłowi przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej, o co zabiega Partia Demokratyczna. Demokraci próbują przekonać społeczeństwo, że będzie to najbezpieczniejsza forma głosowania w dobie pandemii koronawirusa - podaje Reuters.

Jednak Donald Trump jest zdania, że taka forma głosowania sprzyja fałszerstwom wyborczym. Obecny prezydent na Twitterze napisał, że będą one "najbardziej niedokładnymi i fałszywymi w historii". W jego ocenie "będzie to wielki wstyd dla USA". Zasugerował również, by przeprowadzić je w terminie, kiedy już obywatele będą mogli "bezpiecznie zagłosować".